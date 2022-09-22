شكرا لقرائتكم خبر عن هشام سليم .. محمد هنيدى ناعيا الراحل: البقاء لله فى فناننا الجميل المحترم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هشام سليم الذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 64 عاما أحزن الجميع.. وحرص الفنان محمد هنيدي على نعى الفنان هشام سليم، بعد إصابته الفترة الماضية بمرض السرطان.

ونشر الفنان محمد هنيدي صورة للراحل عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا عليها: "البقاء لله في فنانا الجميل المحترم الكبير هشام سليم، ربنا يرحمه ويصبر اهله".



محمد هنيدي





هشام سليم الفنان الذى أحزن رحيله الجميع

كما أعرب السيناريست عمرو محمود ياسين عن حزنه الشديد بفقدان الراحل، ونشر عبر حسابه على "فيس بوك" صورة له معلقًا عليها: "ربنا يرحمك ويغفر لك. .. حقيقي حزنت اشد الحزن ..وداعا هشام سليم وربنا يجعل معاناتك مع المرض في ميزان حسناتك، انا لله وانا اليه راجعون".



عمرو محمود ياسين

وانتشر فى مايو الماضى أخبار إصابة هشام سليم بمرض السرطان، ووقتها رد سليم على هذه الأخبار فى تسجيل صوتى لأحد برامج النشرة الفنية، وكانت كلماته التى رد فيها هى الأخيرة له إذ انعزل بعدها، حيث قال وقتها: "أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيألى السرطان اللى بتقولوا عليه دلوقتى أحسن من كوفيد والحاجات اللى بتضيع البنى آدمين فى 3 أيام، كل اللى يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتى والحمد لله وقاعد في السخنة".

وغاب هشام سليم عن المشاركة في دراما رمضان الماضى، بعدما قدم مسلسل "هجمة مرتدة" مأخوذة من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية عام 2021، والعمل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين.