شاهد كيم وكايلى كارداشيان فى محاكاة ساخرة لـ House of the Dragon

القاهرة - سامية سيد - بدت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان مذهلة فى ثوبها الذهبى بينما ارتدت كايلى جينر فستانًا أزرق فى حلقة مع جيمس كوردن مستوحاة من مسلسل House of the Dragon وكمحاكاة ساخرة عن The Targashians.



وتعاونت كيم وكايلى والدتهما كريس فى محاكاة ساخرة من House of the Dragon فى برنامج The Late Late Show مع جيمس كوردن أمس الأربعاء، وارتدت الشقيقتان ووالدتهما أفضل زى من القرون الوسطى على غرار صراع العروش.



أظهر الفيديو كيف ستكون مسلسلات HBO الخيالية فى العصور الوسطى فى الواقع.

وعلى جانب آخر ناقشت الممثلة الشابة ميلى ألكوك تجربتها مع الشهرة بعد مشاركتها بدور الأميرة راينيرا فى مسلسل House Of The Dragon، واصفة إياه بأنه "وظيفة بدوام جزئي"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



وتابعت ألكوك حديثها قائلة "أحاول عدم النظر إلى الأمر ومحاولة عدم التعامل معه لأنه لا يفيدنى، بل إنه يجعلنى أشعر بالقلق، رؤية وجهى باستمرار فى شاشات التليفزيون أمر مرهق، ولا ينبغى لأحد أن يفعل ذلك".

وأضافت ألكوك قائلة: "هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين مروا بتجربة مثل تلك التى مررت بها، والعثور عليهم أمر صعب حقًا، أنا لا أعرف أى شخص مر بما مررت به، جميع أصدقائى عاديين جدًا ويذهبون إلى الجامعة ويقومون بأشياء أساسية جدًا، وعائلتى لا تعمل فى مجال الفن، لذلك هذا غريب على حياتى التى انقلبت رأسا على عقب".

وأنهت ألكوك حديثها قائلة: "يبدو الأمر كما لو أن شخصًا ما فتح صندوق مجوهرات وأنت تنظر من خلال الزجاج فقط، وتشعر بـ أنك أليس فى بلاد العجائب مثلا، لذلك فـ هو أمر غريب وسخيف فى نفس الوقت".

مسلسل House Of The Dragon بدأ طرحه يوم 21 أغسطس الماضى، ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات، تصل مدتها من 45 إلى 60 دقيقة، وأكثر فى بعض الحلقات، ووصلت تكلفة إنتاج مسلسل House Of The Dragon إلى أكثر من 300 مليون دولار فى المجمل.

وكان قد تم تصوير مسلسل House Of The Dragon فى عدة دول حول العالم منهم البرتغال، وكرواتيا، وعدة مواقع فى المملكة المتحدة، وعدة بلدان فى أسبانيا، وبدأ العاملين على السلسة اختيار أبطال House Of The Dragon من يوليو من عام 2020، وحتى ويوليو من العام التالى 2021، واستغرق تصوير المسلسل الجديد المنتظر أقل من عام، حيث بدء ما بين أبريل من عام 2021، إلى فبراير من العام الجارى 2022.

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادى كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلى ألكوك، بيثانى أنطونيا، فيبى كامبل، إميلى كارى.