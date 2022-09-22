شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تعلق على تكريمها فى مهرجان الدراما : الفن المصرى فى أيد أمينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النجمة نبيلة عبيد على تكريمها أمس خلال مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى، حيث نشرت عبيد صورة لها من السجادة الحمراء للمهرجان وعلق عليها من خلال انستجرام، "شيء جميل تكريمى بمهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى، كما أنّ فكرة إنشاء مهرجان للدراما سيساعد الدراما فى التطور".



نبيلة عبيد على انستجرام

وأضافت نبيلة "الفن المصرى فى أيد أمينة، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفن المصرى، والفنانين المصريين كانوا بحاجة إلى مثل هذه الخطوات الرائعة مساكم ورد و زهور".

تكونت لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتولت شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وتم بث فعاليات المهرجان حصرياً على شاشة قناة DMC،