شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا وخالد النبوى وليلى علوى يشاركون فى تشييع جنازة هشام سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل الفنانون أحمد السقا، خالد النبوى، أشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا، ليلى علوى، عبير صبرى وزوجها أيمن البياع، شهيرة، أحمد بدير، محمد الصاوى، فتوح أحمد، محمود طاهر رئيس مجاس إدارة النادى الأهلى السابق، المطرب أبو، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد استعدادا لتأدية صلاة الجنازة على الفنان الراحل هشام سليم

ورحل هشام سليم عن عالمنا صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 64 عام، بعد صراع مع المرض، حيث شهدت الأشهر الأخيرة تدهور في حالته الصحية وقراره الانعزال بعيداً عن الوسط الفني والاعلامى، فلم يستطيع أحد التواصل معه للاطمئنان على حالته، حتى نقابة الممثلين برئاسة أشرف زكى الذى أكد عدم قدرته على التواصل معه.

وانتشر في مايو الماضى أخبار إصابة هشام سليم بمرض السرطان، ووقتها رد سليم على هذه الأخبار في تسجيل صوتى لاحد برامج النشرة الفنية، وكانت كلماته التي رد فيها هي الأخيرة له اذ انعزل بعدها، حيث قال وقتها:""أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيالى السرطان اللى بتقولوا عليه دلوقتى أحسن من كوفيد والحاجات اللى بتضيع البنى آدمين في 3 أيام، كل اللى يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتى والحمد لله وقاعد في السخنة".

وغاب هشام سليم عن المشاركة في دراما رمضان الماضى، بعدما قدم مسلسل "هجمة مرتدة" المأخوذة من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية عام 2021، والعمل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين.































































































































































































































