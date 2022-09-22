شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تنعى هشام سليم: أخويا وحبيبي وصديق عمرى والسند فى ذمة الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة يسرا، النجم هشام سليم، شقيق زوجها خالد سليم، الذى رحل عن عالمنا، صباح اليوم بعد صراع مع السرطان، بكلمات مؤثرة، وكتبت يسرا عبر حسابها على إنستجرام:"أخويا وحبيبي وصديق عمري والسند في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء لهشام و قراءة الفاتحة".



يسرا

وتنوعت أدوار هشام سليم وفى كل منها أثبت موهبته الكبيرة وبراعته فى تجسيد الشخصيات المختلفة وقدرته على انتقاء أدواره فى كل مراحل عمره، دائماً تراه طبيعياً حقيقياً دون تكلف أو تصنع لذلك يدخل قلب وعقل المشاهد بسهولة.

الظهور السينمائى الأول له فى فيلم "إمبراطورية ميم" 1972، ثم شارك فى فيلمى "أريد حلًا" 1975، و"عودة الابن الضال" 1976 درس هشام فى معهد السياحة والفنادق وتخرج فيه عام 1981 ثم درس الفن فى الأكاديمية الملكية بلندن من خلال دراسات حرة ودرس أيضًا اللغة الفرنسية.

بدأ فى العمل التليفزيونى فى أواخر ثمانينيات القرن العشرين وقدم مسلسلات (الراية البيضا، ليالى الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، أماكن فى القلب، لقاء على الهواء).

خلال فترة التسعينيات شارك فى الكثير من الأعمال وهي: فيلم "اسكندرية كمان وكمان"، فيلم “قسمة ونصيب”، فيلم “الخادم”، مسرحية “شارع محمد علي”، فيلم “اللعب مع الشياطين”، فيلم “الجبلاوي”، فيلم “يا مهلبية يا”، فيلم “السجينة 67″، فيلم “الهجامة”، مسلسل “ومازال النيل يجري”، فيلم “أرض الأحلام”، فيلم “كريستال”، مسلسل “أرابيسك أيام حسن النعماني”، فيلم “قليل من الحب كثير من العنف”، مسلسل “أهالينا”، فيلم “ميت فل”، فيلم “يا دنيا يا غرامي”، مسلسل “هوانم جاردن سيتي” بجزأيه الأول والثاني، مسلسل “إمرأة من زمن الحب”، مسلسل “خيانة” وفيلم “جمال عبد الناصر”.

آخر أعماله كانت فى موسم دراما رمضان قبل الماضى من خلال مشاركته بمسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز.