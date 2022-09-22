شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ترافق جثمان هشام سليم إلى مسجد الشرطة استعدادًا لتأدية صلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان الفنان هشام سليم إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد استعدادا لتأدية صلاة الجنازة، وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، وحضر مع الجثمان عدد من الفنانين على أسهم يسرا وإلهام شاهين وآخرين.

ورحل هشام سليم عن عالمنا صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 64 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث شهدت الأشهر الأخيرة تدهور في حالته الصحية وقراره الانعزال بعيداً عن الوسط الفني والاعلامى، فلم يستطيع أحد التواصل معه للاطمئنان على حالته، حتى نقابة الممثلين برئاسة أشرف زكى الذى أكد عدم قدرته على التواصل معه.

وانتشرت في مايو الماضى أخبار إصابة هشام سليم بمرض السرطان، ووقتها رد سليم على هذه الأخبار في تسجيل صوتى لاحد برامج النشرة الفنية، وكانت كلماته التي رد فيها هي الأخيرة له إذ انعزل بعدها، حيث قال وقتها:""أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيالى السرطان اللى بتقولوا عليه دلوقتى أحسن من كوفيد والحاجات اللى بتضيع البنى آدمين في 3 أيام، كل اللى يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتى والحمد لله وقاعد في السخنة".

وغاب هشام سليم عن المشاركة في دراما رمضان الماضى، بعدما قدم مسلسل "هجمة مرتدة" المأخوذة من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية عام 2021، والعمل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين.































































































