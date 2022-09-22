شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركز القومي للسينما تنعي هشام سليم: قدم أعمال متميزة ستخلد ذكراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت منار حسني رئيس المركز القومي للسينما على نعي الفنان الراحل هشام سليم الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت حسني إن الراحل قدم أعمالا متميزة تعلق بها المشاهد ولا يمكن أن تمحي من الذاكرة، كما تقدمت بخالص التعازى لأسرة الراحل، متمنية من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته.

ولد هشام سليم في مدينة القاهرة عام 1958، والده هو اللاعب المشهور ولاحقاً الممثل صالح سليم وشقيقه هو خالد سليم زوج الفنانة يسرا.

وتخرج من معهد السياحة والفنادق في عام 1981، كما قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.

جدير بالذكر أن الظهور السينمائي الأول للراحل كان في فيلم "إمبراطورية ميم" 1972، ثم شارك في فيلمي "أريد حلًا" 1975، و"عودة الابن الضال" 1976.

كما قدم الراحل خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز".