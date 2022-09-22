شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا وخالد الصاوي وأحمد العوضي ينعون الفنان هشام سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان أحمد السقا هشام سليم الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 64 عامًا، حيث نشر صورة له عبر حسابه بموقع التغريدات الشهير "تويتر"، معلقا عليها: "رحمة الله عليه، اللهم ارحمه واغفر له"، بينما أرفق أحمد العوضي صورة لهشام سليم بتعليق: "ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته".



احمد السقا

كما حرص الفنان خالد الصاوي على نعيه وتقديم العزاء لأسرته، فنشر صورة له عبر "الفيسبوك"، وكتب عليها: " إنا لله و انا اليه راجعون، هشام سليم ابن لاعب الكرة المصري صالح سليم وكان أول ظهور له مع القديرة فاتت حمامة في فيلم إمبراطورية ميم و من اشهر اعماله ارابيسك و ليالي الحلمية و اهالينا و هوانم جاردن سيتي و امرأة من زمن الحب و محمود المصري ومسرحية شارع محمد علي و اخر اعماله مسلسل هجمة مرتدة، البقاء و الدوام لله".



خالد الصاوي

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي نعت منذ قليل الفنان هشام سليم، حيث نشرت صورة الفنان من خلال الحساب الرسمى للمهرجان على إنستجرام، معلقة عليها "فقدت السينما العربية ممثلا طالما تمتع بشخصية متفردة على الشاشة وخارجها، حيث توفى الفنان الكبير هشام سليم عن عمر ناهز 64 عاما إثر اصابته بمرض السرطان".

وأضاف البيان "عرف سليم طريق الأضواء طفلا وصبيا فى فيلمى "إمبراطورية ميم" و"عودة الابن الضال" ثم أكمل مشواره السينمائى منذ نهاية السبعينيات وعلى مدار أربعين عاما، مقدما العديد من الأفلام المهمة من بينها "اغتيال مدرسة" و"الهجامة" و" كريستال" و"أرض الأحلام" و"يا دنيا يا غرامى" و"العاصفة" و"كلام فى الحب" و"الناظر"، كما تألق في العديد من المسلسلات التليفزيونية في مقدمتها بالطبع "ليالي الحلمية"و "أرابيسك" بجانب المسرحية الشهيرة "شارع محمد علي"، وينعى الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان والمخرج أمير رمسيس مدير المهرجان الفنان الكبير ولأسرته وجمهوره خالص العزاء".

كما أعلن الدكتور أشرف زكى وفاة الفنان الكبير هشام سليم عن عمر 64 عاما، ومن المقرر أن تشيع الجنازة من مسجد الشرطة الشيخ زايد بعد صلاة عصر اليوم، وذلك بعد صراعه مع مرض السرطان.