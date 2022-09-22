شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز ينعى هشام سليم: مثالا للتواضع والاحترام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان أحمد عبد العزيز، النجم الراحل هشام سليم، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقال أحمد عبد العزيز:" وما زالت شجرة الفن والإبداع تتساقط أوراقها يوماً بعد يوم ببالغ الحزن والأسي أعزي الأسرة الفنية وكل المصريين والعرب في فقد الفنان هشام سليم الذي كان مثالاً للتواضع والاحترام، اللهم تغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله و إنا إليه راجعون ".

وتنوعت أدوار هشام سليم وفى كل دور منها أثبت موهبته الكبيرة وبراعته فى تجسيد الشخصيات المختلفة وقدرته على انتقاء أدواره فى كل مراحل عمره، دائماً تراه طبيعياً حقيقياً دون تكلف أوتصنع لذلك يدخل قلب وعقل المشاهد بسهولة.

الظهور السينمائى الأول له فى فيلم "إمبراطورية ميم" 1972، ثم شارك فى فيلمى "أريد حلًا" 1975، و"عودة الابن الضال" 1976 درس هشام فى معهد السياحة والفنادق وتخرج فيه عام 1981 ثم درس الفن فى الأكاديمية الملكية بلندن من خلال دراسات حرة ودرس أيضًا اللغة الفرنسية.

بدأ فى العمل التليفزيونى فى أواخر ثمانينيات القرن العشرين وقدم مسلسلات (الراية البيضا، ليالى الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، أماكن فى القلب، لقاء على الهواء).

خلال فترة التسعينيات شارك فى الكثير من الأعمال وهي: فيلم "اسكندرية كمان وكمان"، فيلم “قسمة ونصيب”، فيلم “الخادم”، مسرحية “شارع محمد علي”، فيلم “اللعب مع الشياطين”، فيلم “الجبلاوي”، فيلم “يا مهلبية يا”، فيلم “السجينة 67″، فيلم “الهجامة”، مسلسل “ومازال النيل يجري”، فيلم “أرض الأحلام”، فيلم “كريستال”، مسلسل “أرابيسك أيام حسن النعماني”، فيلم “قليل من الحب كثير من العنف”، مسلسل “أهالينا”، فيلم “ميت فل”، فيلم “يا دنيا يا غرامي”، مسلسل “هوانم جاردن سيتي” بجزأيه الأول والثاني، مسلسل “إمرأة من زمن الحب”، مسلسل “خيانة” وفيلم “جمال عبد الناصر”.

آخر أعماله كانت فى موسم دراما رمضان قبل الماضى من خلال مشاركته بمسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز.