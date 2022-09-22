شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله ودنيا سمير غانم وآسر ياسين ينعون هشام سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي الفنان صلاح عبدالله الفنان هشام سليم من خلال حسابه علي موقع توتير، حيث نشر صورة الراحل وعلق عليها بـ " الموت علينا حق والحزن الشديد لرحيلك حق والآن لانملك ياحبيبي غير الدعاء بدموع القلب بأن يستقبلك الحق بعفوه ورحمته ويجعل معاناتك في ميزان حسناتك ويرزقك نعيمه يامن استقبلت قدرك بكل الرضا بقضائه وتحملت الألم الشديد بالصبر والإيمان وابتسامتك التى لم تفارق وجهك ولاصوتك هشام سليم".



صلاح عبد الله

في حين نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة الراحل من خلال ستوري الانستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ "البقاء الله الفنان هشام سليم" .



دنيا سمير غانم

ومن خلال ستوري انستجرام نعي الفنان آسر ياسين الفنان هشام سليم معلقا :"الف رحمة ونور عليك ..هشام سليم في ذمة الله..الفاتحة ".



اسر ياسين

و أعلن الدكتور أشرف زكى وفاة الفنان الكبير هشام سليم عن عمر 64 عاما، ومن المقرر أن تشيع الجنازة من مسجد الشرطة الشيخ زايد بعد صلاة عصر اليوم، وذلك بعد صراعه مع مرض السرطان.

وتنوعت أدوار هشام سليم وفى كل منها أثبت موهبته الكبيرة وبراعته فى تجسيد الشخصيات المختلفة وقدرته على انتقاء أدواره فى كل مراحل عمره، دائماً تراه طبيعياً حقيقياً دون تكلف أو تصنع لذلك يدخل قلب وعقل المشاهد بسهولة.

الظهور السينمائى الأول له فى فيلم "إمبراطورية ميم" 1972، ثم شارك فى فيلمى "أريد حلًا" 1975، و"عودة الابن الضال" 1976.

درس هشام فى معهد السياحة والفنادق وتخرج فيه عام 1981 ثم درس الفن فى الأكاديمية الملكية بلندن من خلال دراسات حرة ودرس أيضًا اللغة الفرنسية.

بدأ فى العمل التليفزيونى فى أواخر ثمانينيات القرن العشرين وقدم مسلسلات (الراية البيضا، ليالى الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، أماكن فى القلب، لقاء على الهواء).

خلال فترة التسعينيات شارك فى الكثير من الأعمال وهي: فيلم "اسكندرية كمان وكمان"، فيلم “قسمة ونصيب”، فيلم “الخادم”، مسرحية “شارع محمد علي”، فيلم “اللعب مع الشياطين”، فيلم “الجبلاوي”، فيلم “يا مهلبية يا”، فيلم “السجينة 67″، فيلم “الهجامة”، مسلسل “ومازال النيل يجري”، فيلم “أرض الأحلام”، فيلم “كريستال”، مسلسل “أرابيسك أيام حسن النعماني”، فيلم “قليل من الحب كثير من العنف”، مسلسل “أهالينا”، فيلم “ميت فل”، فيلم “يا دنيا يا غرامي”، مسلسل “هوانم جاردن سيتي” بجزأيه الأول والثاني، مسلسل “امرأة من زمن الحب”، مسلسل “خيانة” وفيلم “جمال عبد الناصر”.

آخر أعماله كانت فى موسم دراما رمضان الماضى من خلال مشاركته بمسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز.