شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة.. هشام سليم ويوسف شاهين وماجدة الرومى فى كواليس عودة الابن الضال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا، صباح اليوم النجم هشام سليم بعد صراع مع مرض السرطان وتشييع الجنازة عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وقدم النجم الراحل هشام سليم فيلم "عودة الإبن الضال" واحد من أجرأ وأشهر أفلام المخرج العالمى يوسف شاهين، وعلامة مميزة من علامات السينما المصرية الخالدة، لذلك شاهد هشام سليم في صورة نادرة من كواليس فيلم عودة الابن الضال، وظهر هشام سليم في الصورة برفقة المخرج يوسف شاهين و النجمة ماجدة الرومى.



هشام سليم و يوسف شاهين و ماجدة الرومى



هشام سليم و ماجدة الرومى

عرض سينمائيا لأول مرة أمام الجمهور فى 24 سبتمبر عام 1976، وهو إخراج يوسف شاهين، وقصة صلاح جاهين ويوسف شاهين والفيلم بطولة مجموعة كبيرة من عمالقة السينما المصرية هدى سلطان، شكري سرحان، محمود المليجي، سهير المرشدي، وهشام سليم، ورجاء حسين، وأحمد محرز، ماجدة الرومى.

وتنوعت أدوار هشام سليم وفى كل منها أثبت موهبته الكبيرة وبراعته فى تجسيد الشخصيات المختلفة وقدرته على انتقاء أدواره فى كل مراحل عمره، دائماً تراه طبيعياً حقيقياً دون تكلف أو تصنع لذلك يدخل قلب وعقل المشاهد بسهولة.

الظهور السينمائى الأول له فى فيلم "إمبراطورية ميم" 1972، ثم شارك فى فيلمى "أريد حلًا" 1975، و"عودة الابن الضال" 1976 درس هشام فى معهد السياحة والفنادق وتخرج فيه عام 1981 ثم درس الفن فى الأكاديمية الملكية بلندن من خلال دراسات حرة ودرس أيضًا اللغة الفرنسية.

بدأ فى العمل التليفزيونى فى أواخر ثمانينيات القرن العشرين وقدم مسلسلات (الراية البيضا، ليالى الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، أماكن فى القلب، لقاء على الهواء).

خلال فترة التسعينيات شارك فى الكثير من الأعمال وهي: فيلم "اسكندرية كمان وكمان"، فيلم “قسمة ونصيب”، فيلم “الخادم”، مسرحية “شارع محمد علي”، فيلم “اللعب مع الشياطين”، فيلم “الجبلاوي”، فيلم “يا مهلبية يا”، فيلم “السجينة 67″، فيلم “الهجامة”، مسلسل “ومازال النيل يجري”، فيلم “أرض الأحلام”، فيلم “كريستال”، مسلسل “أرابيسك أيام حسن النعماني”، فيلم “قليل من الحب كثير من العنف”، مسلسل “أهالينا”، فيلم “ميت فل”، فيلم “يا دنيا يا غرامي”، مسلسل “هوانم جاردن سيتي” بجزأيه الأول والثاني، مسلسل “إمرأة من زمن الحب”، مسلسل “خيانة” وفيلم “جمال عبد الناصر آخر أعماله كانت فى موسم دراما رمضان قبل الماضى من خلال مشاركته بمسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز.