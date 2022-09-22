شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال وأحمد فتحى ينعيان هشام سليم.. فتى إمبراطوريه ميم الشقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزن كبير أصاب الوسط الفني بعد وفاة الفنان الكبير هشام سليم صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 64 عامًا بعد صراعه الفترة الماضية مع مرض السرطان، كما حرص عدد كبير من الفنانين والإعلاميين على نعيه وتقديم العزاء لأسرته.

ونشر الفنان رامي جمال صورة للراحل عبر "الفيسبوك" معلقا عليها: "رحمة الله على الفنان القدير "هشام سليم"، انا لله وانا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته".



رامي جمال

كما نعى الفنان أحمد فتحي وفاة الراحل، ونشر صورة له معلقًا: "ورحل فتى امبراطوريه ميم الشقي، وداعا الفنان الكبير هشام سليم".



أحمد فتحي

وكان الفنان أشرف زكي أعلن عن وفاة هشام سليم صباح اليوم، وتشييع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر.

شهدت الأشهر الأخيرة تدهورا فى حالته الصحية وقراره الانعزال بعيداً عن الوسط الفنى والإعلامى، فلم يستطع أحد التواصل معه للاطمئنان على حالته، حتى نقابة الممثلين برئاسة أشرف زكى الذى أكد عدم قدرته على التواصل معه.

وانتشرت فى مايو الماضى أخبار إصابة هشام سليم بمرض السرطان، ووقتها رد سليم على هذه الأخبار فى تسجيل صوتى لأحد برامج النشرة الفنية، وكانت كلماته التى رد فيها هى الأخيرة له إذ انعزل بعدها، حيث قال وقتها: "أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيألى السرطان اللى بتقولوا عليه دلوقتى أحسن من كوفيد والحاجات اللى بتضيع البنى آدمين فى 3 أيام، كل اللى يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتى والحمد لله وقاعد في السخنة".

وغاب هشام سليم عن المشاركة في دراما رمضان الماضى، بعدما قدم مسلسل "هجمة مرتدة" مأخوذة من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية عام 2021، والعمل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين.