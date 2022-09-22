شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين تطالب بالالتزام واحترام خصوصيات ذوى هشام سليم فى جنازته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت نقابة المهن التمثيلية المصورين والصحفيين المقرر حضورهم جنازة الفنان الراحل هشام سليم بعد عصر اليوم، بالالتزام بالقواعد المتعارف عليها، وذلك فى بيان صحفى جاء فيه: "تهيب نقابة المهن التمثيلية بالسادة المصورين والصحفيين والجمهور الحاضرين جنازة الفنان الكبير هشام سليم الالتزام بالقواعد المتعارف عليها واحترام حق ذوى الراحل في الخصوصية، وتتقدم النقابة بخالد العزاء لأسرة الفنان القدير وكل محبيه فى مصر والعالم العربى".

ورحل هشام سليم عن عالمنا صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 64 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث شهدت الأشهر الأخيرة تدهور في حالته الصحية وقراره الانعزال بعيداً عن الوسط الفني والاعلامى، فلم يستطيع أحد التواصل معه للاطمئنان على حالته، حتى نقابة الممثلين برئاسة أشرف زكى الذى أكد عدم قدرته على التواصل معه.

وانتشر في مايو الماضى أخبار إصابة هشام سليم بمرض السرطان، ووقتها رد سليم على هذه الأخبار في تسجيل صوتى لأحد برامج النشرة الفنية، وكانت كلماته التي رد فيها هي الأخيرة له إذ انعزل بعدها، حيث قال وقتها: "أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيألى السرطان اللى بتقولوا عليه دلوقتى أحسن من كوفيد والحاجات اللى بتضيع البنى آدمين في 3 أيام، كل اللى يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتى والحمد لله وقاعد في السخنة".

وغاب هشام سليم عن المشاركة في دراما رمضان الماضى، بعدما قدم مسلسل "هجمة مرتدة" المأخوذة من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية عام 2021، والعمل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين.