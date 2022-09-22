بالصور.. هشام ماجد في جنازة هشام سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان هشام ماجد على حضور جنازة الفنان الكبير هشام سليم، التي تقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن من بينهم: أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان كريم عبدالعزيز، الفنان أحمد عبدالعزيز، الشاعر جمال بخيت، الفنان سليمان عيد.

الفنان هشام سليم رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 64 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

وخلال مسيرته الفنية قدم الفنان الراحل أعمالا هامة في المسرح لعل أبرزها مسرحية "شارع محمد علي"، وفي السينما قدم: "يا دنيا يا غرامي، الأراجوز، كريستال، عودة الابن الضال، الناظر، لا تسألني من أنا، تزوير في أوراق رسمية، جمال عبدالناصر".

وكان الفنان الراحل صاحب حضور مميز على شاشة التليفزيون، إذ قدم أعمالا هامة منها: "ليالي الحلمية، المصراوية، بين عالمين، هوانم جاردن سيتي، محمود المصري، حرب الجواسيس، أماكن في القلب، الراية البيضا".

يذكر أن آخر أعمال النجم الراحل مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، صلاح عبدالله.