وفاة هشام سليم.. تغطية خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم الفنان الكبير هشام سليم، عن عمر يناهز 64 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

الفنان الراحل مواليد 1958، وهو نجل النجم صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، والشقيق الأصغر لخالد سليم زوج الفنانة يسرا.

وشكل خبر وفاة هشام سليم صدمة كبيرة لجمهوره ومحبيه، كما أعرب عدد كبير من نجوم الفن عن صدمتهم من وفاة "هشام"، وتحدثوا عن أخلاقه ورقيه واعتزازه بنفسه حتى استقر في العيش بأحد الأماكن الساحلية في أيامه الأخيرة.

وخلال مسيرته الفنية قدم أعمالا هامة في المسرح لعل أبرزها مسرحية "شارع محمد علي"، وفي السينما قدم: "يا دنيا يا غرامي، الأراجوز، كريستال، عودة الابن الضال، الناظر، لا تسألني من أنا، تزوير في أوراق رسمية، جمال عبدالناصر".

وكان الفنان الراحل صاحب حضور مميز على شاشة التليفزيون، إذ قدم أعمالا هامة منها: "ليالي الحلمية، المصراوية، بين عالمين، هوانم جاردن سيتي، محمود المصري، حرب الجواسيس، أماكن في القلب، الراية البيضا".

وكان آخر أعمال النجم الراحل مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، صلاح عبدالله.

الخليج 365 يقدم لكم تغطية خاصة لوفاة النجم هشام سليم:

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