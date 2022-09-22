"كل قلب يحترق على رحيلك اليوم".. ماجدة الرومي تودع هشام سليم برسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يا هشام الزمن جميل كم أوجعت قلبي اليوم"، بتلك الكلمات عبرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، عن حزنها لرحيل الفنان هشام سليم، الذي توفي صباح اليوم الخميس.

ماجدة، ودعت الفنان الراحل الذي شاركته بطولة فيلم "عودة الإبن الضال"، وعبر حسابها في موقع فيسبوك، كتبت ،:"كم أوجعت قلبي اليوم برحيلك المبكر، بالأمس فقط كنا وكان "يوسف شاهين"، وكان "عودة الإبن الضال"، يزرعني وإياك أملا نديا على دروب الحياة، فكيف حدث وأاقلب بنا الدهر هكذا".

وتابعت،:" فأضحى الألم مع الأيام يطوي ألاما، والخوف يطوي مخاوف".

وأضافت،:"عودة الإبن الضال، الذي عشته أنا واقعا مريرا في سلسلة حروب لبنان الفتاكة، ونسخة طبق الأصل من هذا الفيلم الجميل، عشته أنت نضالا لحياة أفضل، وعن أجمل، وعائلة أكثر تماسكا".

ماجدة، واصلت :" يا زميلي وصديقي، لا كلام أجده مميزا يكفي عن حزني اليوم، وأتساءل في صمت، أمضيت أنت أم مضى الزمن الجميل، الذي عشناه ومعه ضحكاتنا وقهقهاتنا البريئة، أرحلت أنت أم رحل إلى الأبد معك بعض من قلبي الطفولي؟".

واكملت،:" أيجب أن أترحم عليك وأنت يا زميلي وصديقي، في حضن الرب، أم أترحم على من تحرقه دموعه عليك اليوم؟، هشام يا أيها العزيز الغالي، غلاوة العمر، الساكن أضلع القلب منذ ذياك الزمن الجميل، زمن الخالد يوسف شاهين، حتى نلتقي على دروب السماء، تفضل بقبول محبتي الصادقة، ودمعتي الموجعة".

ماجدة اختتمت ،:" وليتفضل أهلك الأكارم، وكل قلب يحترق على رحيلك اليوم، بقبول عزائي، التي إليهم من أعماق فؤادي، ببالغ التأثر.

الفنان هشام سليم، رحل بعد صراع مع مرض السرطان، تاركا إرثا من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية التي ستخلد ذكراه، بينها: الأراجوز، كريستال، شارع محمد علي، درب الطيب، أماكن في القلب، إمبراطورية ميم، عودة الابن الضال.