أول تعليق من نجل هشام سليم على وفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في أول تعليق له بعد وفاة والده، قال نور هشام سليم عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام، إن عزاء والده سيقتصر على تشييع الجثمان.

وكتب "نور": "شكر الله سعيكم جميعا، ويقتصر عزاء والدي على تشييع الجنازة".

الفنان هشام سليم من مواليد 1958، وهو نجل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، وبدأ مسيرته الفنية مبكرا بأدوار صغيرة.

وقدم هشام سليم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض العام الماضي واشرك في بطولته أحمد عز، وهند صبري.