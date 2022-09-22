"مشيت علشان ميحصلش خسائر" محمد رمضان يعلق على أنباء طرده من احد مقاهي الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص الفنان محمد رمضان، على الرد على ما تردد عن تعرضه للطرد من أحد مقاهي الإسكندرية، خلال الزيارة التي قام بها مساء أمس الأربعاء، ردا على حملة "غير مرحب بك" التي دشنت عبر مواقع التواصل، عقب إعلانه عن إحياء حفل غنائي في جويل فيستيفال، بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، يوم الجمعة 7 اكتوبر المقبل.

محمد رمضان، نشر مقطع فيديو عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب ،:" حق الرد ع المواقع الموجهة الكاذبة، أولاً دي قهوة اسمها والي مسمهاش الريحاني وشكراً لأصحابها .. دخلت أشرب الشاي ولما حصل تكدس مشيت علشان مايحصلش خسائر للمكان بسبب الزحمة".

وتابع،:" رحت شربت الشاي في فندق صن رايز ومعظم الناس اتحركوا ورايا شوف العدد ده وحكّم عقلك هيدخلوا جوة قهوة إزاي يا متعلمين يا بتوع المدارس، صعبان عليا اللي بياخد معلوماته من المواقع دي مفيش حقيقة عندهم".

الفنان محمد رمضان، قام مساء أمس بنشر بث مباشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، لرصد الجولة التي قام بها في الإسكندرية، ردا على حملة "إسكندرية لا ترحب بيك" التي شهدتها مواقع التواصل الحملة المناهضة، للحفل الذي أعلن "رمضان" عن إقامته في الإسكندرية.

وأعلن رمضان، عن الجولة في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: " مساء الخير عليكم جميعا، السيد محافظ الشرقية السابق يدعم حملة إسكندرية لا ترحب بيك، والجرائد الرسمية المصرية تدعم الحملة".

وتابع: "الشركة المنظمة للحفلة باعت 70% من التذاكر، مع إن الحفلة كمان 17 يوم يعني لسه بدري، حلو يا سيادة المحافظ أنا اتقالي إسكندرية لا ترحب بيك".

وأضاف: "أنا هقوم ألبس دلوقت وأنزل إسكندرية، وربنا يقدرني وأدخل جوه كل منطقة دلوقتي في إسكندرية أتاكد، هل الشعب لما بيطلب حاجة هتعمل زيي دلوقتي وتنزل الشارع، وتسأل الغلابة تقولهم إنتوا فعلا زعلانين من ده ولا لأ".

واستكمل: "أنا سمعت إن اسكندرية لا ترحب بيك وحضرتك تدعم الحملة، أنا نازل اسكندرية دلوقتي على رجلي من غير بني آدم حراسة".

يذكر أن الحملة المطالبة بإلغاء الحفل المقرر إقامته في جويل فيستيفال، بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، يوم الجمعة 7 أكتوبر المقبل، بدأت عقب نشر الفنان محمد رمضان بوستر الترويج له عبر صفحته في موقع فيسبوك، ودشن رواد مواقع التواصل هاشتاج تحت عنوان "غير مرحب بك".