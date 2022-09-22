هشام سليم: هذا هو أكثر سؤال مزعج يوجه لي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان هشام سليم، في برنامج "25 سؤال- تفاعلكم" عبر قناة العربية مع الإعلامية سارة دندراوي، أن هناك سؤال مزعج عادة ما يوجه إليه.

وقال "هشام": "أكتر سؤال مزعج بيتوجه ليا هو.. إنت أهلاوي ولا زملكاوي".

وعند سؤاله عن أغنية تعبر عن حياته قال: "أغنية لا تكذبي"، بينما أكد أن أسوأ صفة في المرأة هو "عنادها".

الفنان هشام سليم من مواليد 1958، وهو نجل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، وبدأ مسيرته الفنية مبكرا بأدوار صغيرة.

وقدم هشام سليم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض العام الماضي واشرك في بطولته أحمد عز، وهند صبري.