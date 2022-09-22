بعد غياب سنوات .. أحدث ظهور للفنانة ” مشيرة إسماعيل ” .. والجمهور : ” بقت شبه شادية “

كتب امير فتحي في الخميس 22 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - شهد حفل إفتتاح مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى الذي أقيم مساء أمس الأربعاء حضور الفنانة ” مشيرة إسماعيل ” وذلك في أحدث ظهور لها بعد غياب لسنوات .

وظهرت مشيرة إسماعيل على السجادة الحمراء بإطلالة بسيطة اعتمدت من خلالها على ارتداء بدلة باللون الأسود وحجابا باللون الأبيض .

وأشار رواد السوشيال ميديا في تعليقاتهم على الصور التي تم تداولها لمشيرة إسماعيل من تواجدها بالمهرجان إلى أنها اصبحت تشبه إلى حد كبير الفنانة الراحلة ” شادية ” في ملامحها .