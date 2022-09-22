“أخويا و حبيبي و صديق عمري و السند و أخو زوجي”.. يسرا تنعي هشام سليم بكلمات مؤثرة

كتب امير فتحي في الخميس 22 سبتمبر 2022 02:53 مساءً - نعت الفنانة المصرية يسرا زميلها وشقيق زوجها الفنان هشام سليم الذي توفي صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 62 عامًا، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت يسرا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “أخويا و حبيبي و صديق عمري و السند و أخو زوجي خالد صالح سليم في ذمة الله، إنا لله و إنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يصبرنا على فراقك جميعا. فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء لهشام و قراءة الفاتحة.”.

يذكر أن هشام سليم هو ابن اللاعب المشهور ولاحقاً الممثل صالح سليم وشقيقه هو خالد سليم زوج الفنانة يسرا.