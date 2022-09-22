لأول مرة .. شاكيرا تتحدث عن انفصالها عن بيكيه : ” ضحيت من أجله وأعيش أصعب فترة في حياتي “

كتب امير فتحي في الخميس 22 سبتمبر 2022 02:53 مساءً - تحدثت النجمة العالمية ” شاكيرا ” وللمرة الأولى عن انفصالها عن لاعب نادي برشلونة الأسباني ” جيرارد بيكيه ” وذلك في حوارها مع مجلة (Elle) .

فقالت شاكيرا : ” من الصعب الحديث عن الأمر خصوصًا لأنه مستمر ومازلت أمر به .. أشعر أحيانًا أن هذا كله حلم سيئ وسأستيقظ منه في وقت ما ” .

وأشارت الفنانة الكولومبية إلى أن انفصالها عن بيكيه يختلف عن أي انفصال آخر نظرا لشهرتهما وجماهيرتهما وهو ما يؤثر عليها أكثر وعلى أولادهما أيضا .

وتابعت : ” هناك مصورون يخيمون أمام منزلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع .. ولا يوجد مكان يمكنني الاختباء منهم مع أطفالي إلا في منزلي، وهو ما يؤثر على الأطفال ” .

وأضافت شاكيرا أن توقيت وقوع الانفصال تزامن مع تعرض والدها لأزمة صحية تواجد على إثرها بالعناية المركزة مما صعب عليها الأمر .

وواصلت : ” كنت أعافر من جميع النواحي .. أعتقد أنها أصعب وأحلك فترة في حياتي ولكنني أعرف أن هناك نساء تمر بظروف أصعب من ظروفي ” .

كما تحدثت شاكيرا عن أنها قد ضحت بسنوات عدة من مسيرتها ومشوارها الفني من أجل دعم بيكيه ومساندته قائلة : ” أراد لعب كرة القدم والفوز بالألقاب، وكان يجب أن أدعم ” .

واستطردت : ” الأمر كان إما أن ينهي عقده مع برشلونة وينتقل معي إلى الولايات المتحدة حيث مسيرتي، أو أواصل أنا البقاء حيث يعمل هو ” .

واختتمت : ” قررت التضحية وبذل الجهد، وضعت مسيرتي في المقام الثاني وانتقلت إلى أسبانيا لدعمه كي يلعب كرة القدم ويفوز بالألقاب، كان تصرفًا قائمًا على الحب ” .