كتب امير فتحي في الخميس 22 سبتمبر 2022 02:53 مساءً - تحدثت النجمة العالمية ” شاكيرا ” وللمرة الأولى عن انفصالها عن لاعب نادي برشلونة الأسباني ” جيرارد بيكيه ” وذلك في حوارها مع مجلة (Elle) .
فقالت شاكيرا : ” من الصعب الحديث عن الأمر خصوصًا لأنه مستمر ومازلت أمر به .. أشعر أحيانًا أن هذا كله حلم سيئ وسأستيقظ منه في وقت ما ” .
وأشارت الفنانة الكولومبية إلى أن انفصالها عن بيكيه يختلف عن أي انفصال آخر نظرا لشهرتهما وجماهيرتهما وهو ما يؤثر عليها أكثر وعلى أولادهما أيضا .
وتابعت : ” هناك مصورون يخيمون أمام منزلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع .. ولا يوجد مكان يمكنني الاختباء منهم مع أطفالي إلا في منزلي، وهو ما يؤثر على الأطفال ” .
وأضافت شاكيرا أن توقيت وقوع الانفصال تزامن مع تعرض والدها لأزمة صحية تواجد على إثرها بالعناية المركزة مما صعب عليها الأمر .
وواصلت : ” كنت أعافر من جميع النواحي .. أعتقد أنها أصعب وأحلك فترة في حياتي ولكنني أعرف أن هناك نساء تمر بظروف أصعب من ظروفي ” .
كما تحدثت شاكيرا عن أنها قد ضحت بسنوات عدة من مسيرتها ومشوارها الفني من أجل دعم بيكيه ومساندته قائلة : ” أراد لعب كرة القدم والفوز بالألقاب، وكان يجب أن أدعم ” .
واستطردت : ” الأمر كان إما أن ينهي عقده مع برشلونة وينتقل معي إلى الولايات المتحدة حيث مسيرتي، أو أواصل أنا البقاء حيث يعمل هو ” .
واختتمت : ” قررت التضحية وبذل الجهد، وضعت مسيرتي في المقام الثاني وانتقلت إلى أسبانيا لدعمه كي يلعب كرة القدم ويفوز بالألقاب، كان تصرفًا قائمًا على الحب ” .
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة .. شاكيرا تتحدث عن انفصالها عن بيكيه : ” ضحيت من أجله وأعيش أصعب فترة في حياتي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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