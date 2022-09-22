بين صدمة وحزن .. نجوم الفن ينعون وفاة هشام سليم

كتب امير فتحي في الخميس 22 سبتمبر 2022 02:53 مساءً - حالة كبيرة من الحزن والصدمة شهدها الوسط الفني المصري صباح اليوم الخميس بعد إعلان خبر وفاة الفنان ” هشام سليم ” عن عمر ناهز ال 64 عاما بعد صراع مع مرض السرطان .

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي هشام سليم وتقديم التعازي في وفاته عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي .

وبداية مع الفنانة ” يسرا ” زوجة شقيق الفنان الراحل التي كتبت عبر حسابها على إنستجرام : ” أخويا وحبيبي وصديق عمري والسند وأخو زوجي خالد .. هشام سليم في ذمة الله ” .

وتابعت : ” إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله .. ربنا يصبرنا على فراقك جميعا .. فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء لهشام وقراءة الفاتحة ” .

ونشر الفنان ” طارق لطفي ” صورة على حسابه بإنستجرام للفنان هشام سليم، وأرفقها بتعليق جاء فيه : ” الصديق العزيز الفاضل المحترم الخلوق إبن الأصول هشام سليم في رحمة الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

فيما قال الفنان ” هشام ماجد ” : ” ربنا يرحم الفنان الكبير هشام سليم ويغفرله ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله .. من أكتر الفنانين اللي حبيتهم واتعلقت بيه وبأعماله وكان مثل أعلى ونموذج للفنان المحترم ” .

وشارك الفنان ” أشرف عبد الباقي ” صورة له برفقة هشام سليم من مرحلة شبابهما وكتب في تعليقه عليها : ” عشرة عمر .. ربنا يرحمك ويغفرلك يا هشام يارب ” .

وكتبت الفنانة ” مها أحمد ” : ” البقاء لله .. الله يرحمك يا غالي يا أطيب وأجدع وأحن خلق الله .. هتوحشنا أوي يا نجم بس متعزش على اللي خلقك .. دعواتكم بالرحمة ” .

ونعى الفنان ” إياد نصار ” وفاة هشام سليم قائلا : ” الخلوق هشام سليم في ذمة الله .. الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته .. خالص عزائنا للأسرة الكريمة ” .

وقالت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” : ” لا إله إلا الله، إنا لله وإنا اليه راجعون .. الله يرحمك يا هشام فنان كبير ومحترم وراقي وإنسان في منتهي الرقي والأدب .. في جنات النعيم يارب العالمين .. خبر حزين أوي سبحان من له الدوام ” .

وأعربت الفنانة ” ريهام عبد الغفور ” عن حزنها وصدمتها بهذا الخبر قائلة : ” مصدومة ومش مصدقة مع إني عارفة إنه كان مريض .. الله يرحمه بس كان عندي أمل كبير .. الفاتحة والدعاء من فضلكم، خبر حزين جدا .. الله يرحمه ويحسن إليه ” .