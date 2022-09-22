أول ظهور علني لزوجة الفنان أحمد عبد العزيز في افتتاح مهرجان القاهرة للدراما.. واحدة من المشاهير!

كتب امير فتحي في الخميس 22 سبتمبر 2022 02:53 مساءً - تألق عدد من النجوم على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة للدراما، والذي انطلق مساء أمس الاربعاء بمركز المنارة للمؤتمرات.

وحضر الحفل كوكبة من النجوم أبرزهم: أحمد السقا، أمير كرارة، آسر ياسين، أحمد مجدي، عبدالله مشرف، محمد كريم، حسام الحسيني، إيهاب فهمي، هيثم سعيد، محمد نجاتي، نعيم عيسى، قيس عبدالفتاح.

وكان من بين الحضور الفنان القدير أحمد عبد العزيز مصطحبًا زوجته الإعلامية والكاتبة المصرية الشهيرة التي فاجأت بهويتها عدد كبير من الجمهور.

أحمد عبد العزيز وزوجته – في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما بدورته الأولى 2022

من هي زوجة أحمد عبدالعزيز؟

حيث لا يعرف الكثيرون أن زوجة الفنان أحمد عبدالعزيز تكون الكاتبة الشهيرة والإعلامية مصرية “دينا شرف الدين“،والتى اثارت بظهورها إعجاب كل من شاهدها على مواقع التواصل الاجتماعى، ودائما ما تتلقي تعليقات إيجابية علي كتاباتها.

الحياة العائلية لأحمد عبدالعزيز:

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد عبد العزيز معروف في الوسط الفنى بحبه الشديد لأولاده وزوجته، هذا ما أوضحته الأخيرة خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي “عمرو الليثي”، كما أنها كشفت خلال تلك المداخلة عن إعتيادها على انشغال زوجها خلال شهر رمضان من أجل تقديم أعمال فنية وتسعد جدًا لنجاح تلك الأعمال، موضحة أن زوجها ديمقراطي وهو ليس بالرجل المنفتح بالكلية أو المنغلق.

صورة تشهد ظهور الفنان أحمد عبد العزيز وزوجته وإبنيه، بصحبة المطرب علي الحجار وعائلته

يُذكر أن أحمد عبد العزيز لديه من زوجته الكاتبة والإعلامية دينا شرف الدين 3 أبناء هم: أميرة ومحمد ويوسف.

أحمد عبدالعزيز: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقًا وسيدعم صناعة الفنون بمصر

وقال الفنان أحمد عبد العزيز، إن مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقاً والهدف منه دعم صناعة الفنون فى مصر، وأرى أن هذا المهرجان إيجابى جدا بالنسبة لدعم الدراما في مصر، لافتا إلى أن الفنانين افتقدوا إلى المهرجانات المصرية منذ فترة فمثلا مهرجان الإذاعة والتلفزيون منذ فترة كبيرة متوقف على مدى عدة دورات من السنوات وبالتاكيد هذا الامر أثر بالسلب .

وأضاف الفنان أحمد عبد العزيز خلال تصريحاته على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة للدراما بدورته الأولى، أنا سعيد جدا بهذا المهرجان، وبهذه البداية الكبيرة وسيكون له كل الأثر الطيب على صناعة الفنون لمصر .

وأكد الفنان أحمد عبد العزيز، أن رئاسة الفنان يحيي الفخراني لمهرجان القاهرة للدراما، سينجح المهرجان لأنه فنان من الدور الرفيع وله الكثير من الاعمال الفنية الخالدة منذ عشرات السنوات وتشريف المهرجان برئاسة الفنان يحيي الفخرانى يعتبر تشريفا حقيقيا للمهرجان .

وانتقد الفنان أحمد عبد العزيز، الشائعات التي تنال من الزعيم عادل امام قائلا: وحشتنا يا أستاذ وكلنا بندعى لك بالصحة وطولة العمر وتفضل دايما جنبنا ووسيطنا .

أحدث أعمال أحمد عبدالعزيز:

من ناحية أخرى، شارك أحمد عبد العزيز في دراما رمضان 2022، بمسلسل “المداح – أسطورة الوادي” بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، أحمد بدير، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وكانت زوجة الفنان أحمد عبد العزيز صرحت من قبل عن أحب أعماله إلى قلبها، قائلة إنها تحب كثيرا مسلسل “الوسية” لأنه أبدع كثيرًا في التمثيل، مشيرة إلى أنها لم تشاهده في عرضه الأول، وشاهدته بعدها بسنوات حتى بعد زواجهما، كما تحب كثيرا مسلسل “سوق العصر” والعديد من أعماله.

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