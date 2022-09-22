بكاش مايوه شفاف.. ريم البارودي تٌثير الجدل وتتربع على عرش الترند بإطلالة ساخنة – «صورة»

كتب امير فتحي في الخميس 22 سبتمبر 2022 02:53 مساءً - حرصت الفنانة ريم البارودي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة في شرم الشيخ على أحد الشواطئ.

ظهرت ريم البارودي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت مايوه أسود ونسقت معه كاش مايوه قصيرًا باللون الأبيض، مما كشف عن أناقتها على البحر.

انتعلت الفنانة ريم البارودي حذاءً صيفيا مسطحًا باللون البيج، مع حقيبة متوسطة الحجم من نفس اللون.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ريم البارودي على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الالوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

ريم البارودي على البحر – الصورة من إنستجرام الفنانة

ريم البارودي تتنازل عن الدعاوي القضائية ضد ريهام سعيد

من ناحية أخرى، قررت ريم البارودي التنازل عن الدعاوي القضائية التي أقامتها ضد الإعلامية ريهام سعيد؛ وهي التي جاء فيها محضران الأول برقم 1561 لسنة 2021 إدارى ثالث أكتوبر، والثاني محضر برقم 3424 لسنة 2022 إدارى المقطم وذلك رغبًا منها ببدء صفحة جديدة مع جميع زملائها بدون نزاعات أو مشاحنات .

وسددت ريم البارودى الغرامة المقضى بها في الجنحة رقم 173 لسنة 2022 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، وقدرها 20 ألف جنيه بالإضافة للمصاريف القضائية.

يُذكر أن ريهام سعيد اختارت إقامة قضية جنح ضد ريم البارودي بتهمة السب والقذف وطعن في الأعراض، في وقت سابق، مستندة على تسجيل صوتي توجه لها فيه ألفاظ سُباب، مشيرة إلى أن المحامي الخاص بها اعترف بأن صوتها في التسجيل هو الذي تعرضت فيه الإعلامية ريهام سعيد للسب، رافضة أن تكون طريقة الخلاف بينها وبين أي إعلامية أو فنانة يكون بهذا الشكل، ويجب أن يكونوا قدوة للجمهور.

ريم البارودي تثير الجدل حول إرتباطها

أثارت الفنانة المصرية ريم البارودي، الشــكـوك حول خطوبتها، بصورة نشرتها على خاصية “ستوري” على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”.

ريم البارودي نشرت صورة يدها بها دبلة ومعها يد رجل، ولم ترفقها بأي تعليق، مما أثار التكهنات حول خطوبتها سرا.

وكانت قد اعترفت الفنانة المصرية ريم البارودى العام الماضي أنها تعيش قصة حب جديدة مع أحد رجال الأعمال، لكنها رفـضت تمامًا الكشف عن هويته أو التصريح بأي تخــــص هذه العلاقة.

ريم البارودي كشفت أسباب إخفـائها هوية حبيبها الجديد، بقولها: “مش هقول دلوقت.. وإحنا عندنا المجتمع الشرقي بيرفـض الحاجات اللي زي دي.. لما يبقى في حاجة حقيقية هقول”.

وكانت قد أكدت الكثير من التقارير الصحفية منذ عدة أشهر أن الفنانة المصرية ريم البارودي تعيش حاليًا قصة حب جديدة.

آخر أعمال ريم البارودي

وعن أخر أعمال الفنانة ريم ذكرت أنها شاركت في “مسلسل نقل عام” وهو المسلسل الذي تم عرضه قبل الموسم الرمضاني وحصل على نجاح كبير، حيث شارك فيه مجموعة من كبار الممثلين في الوطن العربي ومنهم محمود حميدة، سميحة أيوب، سوسن بدر، محمد محمود عبد العزيز، دينا، نور النبوي، نهلة سلامة، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.

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