شكرا لقرائتكم خبر عن انتر ميلان يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة في المريكاتو القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية عن محاولات فريق انتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع أحد نجوم فريق برشلونة الإسباني خلال الفترة القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق اثناء الميركاتو الشتوي المقبل.

انتر ميلان يرغب في تدعيم مركز الظهير الايسر

وسلطت الصحف العالمية الضوء على معاناة إنتر ميلان في مركز الظهير الأيسر، وأكدت أن إدارة الفريق الايطالي ستسعى للتدعيم بقوة نظرًا لعدم شعور الجهاز الفني بالرضا على أداء جوسينس، ووجود ديماركو وحيدًا دون منافسة.

بالدي نجم برشلونة يدخل دائرة اهتمامات إنتر ميلان

ووفقا لما نشرته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن إنتر ميلان يرغب في الحصول على خدمات أليخاندرو بالدي الظهير الأيسر لفريث برشلونة الإسباني، والذي كان يتابعه الفريق الإيطالي منذ وقت طويل.

وعلى الجانب الاخر، استطاع بالدي الظهور بشكل مميز ليدفع مدربه تشافي هيرنانديز، للاعتماد عليه على حساب جوردي ألبا وماركوس ألونسو خلال مباريات الفريق الماضية.

يذكر أن بالدي يرتبط بعقد مع فريق برشلونة حتى صيف 2024، وستسعى ادارة برشلونة لتجديد عقده خلال الفترة الماضية إلا أن إدارة انتر ميلان ستحاول خطفه واغراءه ماديا من أجل الموافقة على الرحيل.

الجدير بالذكر أن بالدي قام بالتوقيع على عقد تجديد مع برشلونة مؤخرا وتحديدا في صيف 2021، ولديه شرط جزائي في عقده بقيمة 500 مليون يورو.