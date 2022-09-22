ماذا قال الفنان هشام سليم عن أغاني المهرجانات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان هشام سليم، إنه لا يعرف أغاني المهرجانات، وذلك ردا على سؤال ما رأيك في أغاني المهرجانات.

وتابع الفنان هشام سليم في لقاء مع الإعلامية سارة الدندراوي ببرنامج "25 سؤال" على شاشة العربية: "يعني إيه أغاني المهرجانات.. أنا مبسمعهاش ومعرفهاش أصلا.. وليه اسمها أغاني مهرجانات؟".

وتقام صلاة الجنازة على الفنان هشام سليم عصر اليوم الخميس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

الفنان هشام سليم من مواليد 1958، وهو نجل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، وبدأ مسيرته الفنية مبكرا بأدوار صغيرة.

وقدم هشام سليم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض العام الماضي واشرك في بطولته أحمد عز، وهند صبري.