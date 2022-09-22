خلافات ونجاحات.. هشام سليم بدأ مع سيدة الشاشة و"هجمة مرتدة" كتبت النهاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

عن عمر يناهز 64 عاما، رحل عن عالمنا الفنان هشام سليم، صباح اليوم الخميس، بعد مشوار فني حافل، بدأ طفلا مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلم "إمبراطورية ميم"، إثر معاناته مع مرض السرطان.

الفنان منير مكرم "عضو نقابة المهن التمثيلية" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :" الفنان هشام سليم، توفي صباح اليوم، بعد معاناة مع مرض السرطان".

وتابع،:" تشييع الجنازة والصلاة على جثمان الفنان الراحل، ستقام عقب صلاة العصر اليوم من مسجد الشرطة في الشيخ زايد"

وفي التقرير التالي نرصد أبرز محطات مشواره الفني.

- عام 1972 قدم الفنان هشام سليم أول أدواره في "إمبراطورية ميم" أمام الفنانة فاتن حمامة.

- عام 1987 اختاره المخرج يوسف شاهين، لبطولة فيلم "عودة الإبن الضال" مع الفنانة ماجدة الرومي.

- شارك مع الفنان عمر الشريف، في فيلم "الأراجوز" 1989.

- مسلسل "ليالي الحلمية"، الذي عرض عام 1987، كان أول عمل تلفزيوني للفنان الراحل.

- غنى الفنان هشام سليم في فيلم يا مهلبية" عام 1991 أربعة أغاني بصوته، وعن ذلك قال في حواره لجريدة "الأخبار" 1991: "فيلم يا مهلبية، تجربة غنية ومثيرة بالنسبة لي، عندما قرأت السيناريو ترددت في قبوله فلم أتصور نفسي أقوم بهذا اللون من الأفلام الاستعراضية أرقص وأغني، لكن المخرج شريف عرفة قال لي أقبل الدور وثق بي".

- عام 2005، دخل الفنان هشام سليم في خلاف مع المنتج ممدوح الليثي بسبب أفيش فيلم "أنت عمري"، التي بدأت بتوجيه "سليم" انتقاد للمخرج خالد يوسف عبر مكالمة تليفونية في أحد برامج قناة "أوربيت".

-وحكى "سليم" أن المخرج خالد يوسف عرض عليه أن يشارك في فيلم "أنت عمري" كضيف شرف فأعجب بالدور واتفق معه بشكل ووافق ودون أي تعاقد على كتابة اسمه على أفيش الفيلم بصورة تليق برصيده السينمائي إلى أن جاء "الليثي" وطلب تغيير إسمه دون إبداء أي أسباب.

وأكد "سليم" أن ما قاله "الليثي" بسبب تغيير مكانه على الأفيش، أنها محاولة لرفع أسهم النجوم من خلال إبرازهم على أفيش الفيلم، وهو ما دفعه إلى أن يرد: "كان من الممكن أن تفعل ذلك لكن ليس على حسابي الشخصي وإهانتي".

-آخر أعمال الفنان هشام سليم مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عُرض ضمن دراما رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد عز، هند صبري، صلاح عبد الله، ماجدة زكي وغيرهم، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.