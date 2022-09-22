رسالة مؤثرة.. هكذا نعى نبيل الحلفاوي الفنان هشام سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الفنان هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابها على تويتر : "هكذا الحياة.. ما كدت أهنئ عبد الرحيم كمال حتى طالعت خبر وفاة الفنان هشام سليم.. ما بين هذا وذاك تتقلب أيامنا.. رحم الله هشام سليم رحمة واسعة وأنعم على أسرته ومحبيه بالصبر والسكينة" .

الفنان هشام سليم من مواليد 1958، وهو نجل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، وبدأ مسيرته الفنية مبكرا بأدوار صغيرة.

وقدم هشام سليم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض العام الماضي واشرك في بطولته أحمد عز، وهند صبري.