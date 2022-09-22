"كنا بنتكلم أول إمبارح وقالي مستنيك".. شريف منير يكشف أخر مكالمة جمعته بـ هشام سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان شريف منير، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، الفنان هشام سليم الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب شريف منير: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لسه كنا بنتكلم أول إمبارح وقلتله عايز أشوفك، وقالي مستنيك يا شريف، لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يرحمك".

وتقام صلاة الجنازة على الفنان هشام سليم عصر اليوم الخميس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

الفنان هشام سليم من مواليد 1958، وهو نجل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، وبدأ مسيرته الفنية مبكرا بأدوار صغيرة.

وقدم هشام سليم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض العام الماضي واشرك في بطولته أحمد عز، وهند صبري.