"الأب الذي لن يتكرر".. مايا دياب تنعى هشام سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة اللبنانية مايا دياب، الفنان القدير هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وكتبت مايا دياب عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "الفنان الراقي الكبير والأب الذي لن يتكرر، هشام سليم يفارق الحياة ويوجع قلوبنا.. خالص العزاء لخالد ونور والفنانة يسرا وكل عائلته ومحبيه".

الفنان هشام سليم من مواليد 1958، وهو نجل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، وبدأ مسيرته الفنية مبكرا بأدوار صغيرة.

وقدم هشام سليم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض العام الماضي واشرك في بطولته أحمد عز، وهند صبري