بيان هام قبل جنازة هشام سليم.. هذا ما طلبته نقابة الممثلين من الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، قبل قليل بيانا صحفيا، وجهته للمصورين والصحفيين والجمهور، الذين سيحضرون جنازة الفنان الكبير الراحل هشام سليم، والذي غادر عالمنا صباح اليوم الخميس 22 سبتمبر، والمقرر إقامتها بعد ظهر اليوم.

وجاء في البيان "تهيب نقابة المهن التمثيلية بالسادة المصورين والصحفيين والجمهور الحاضرين لجنازة الفنان الكبير هشام سليم الالتزام بالقواعد المتعارف عليها، واحترام حق ذوي الراحل في الخصوصية، وتتقدم النقابة بخالص العزاء لأسرة الفنان القدير ولكل محبيه في مصر والعالم العربي"

جدير بالذكر أن هشام سليم رحل بعد صراع مع مرض السرطان، تاركا إرثا من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية التي ستخلد ذكراه، بينها: الأراجوز، كريستال، شارع محمد علي، درب الطيب، أماكن في القلب، إمبراطورية ميم، عودة الابن الضال.