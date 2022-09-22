فنان جميل محترم".. محمد هنيدي ينعى هشام سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى النجم محمد هنيدي، الفنان القدير هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وكتب هنيدي، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "البقاء لله في فنانا الجميل المحترم الكبير هشام سليم.. ربنا يرحمه ويصبر اهله".

الفنان هشام سليم من مواليد 1958، وهو نجل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، وبدأ مسيرته الفنية مبكرا بأدوار صغيرة.

وقدم هشام سليم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض العام الماضي واشرك في بطولته أحمد عز، وهند صبري.