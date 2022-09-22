"نموذج للفنان المحترم".. هشام ماجد ينعى هشام سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان هشام ماجد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، الفنان الكبير هشام سليم الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتب ماجد: "ربنا يرحم الفنان الكبير هشام سليم ويغفرله ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله، من أكتر الفنانين اللي حبيتهم واتعلقت بيه وبأعماله وكان مثل أعلى ونموذج للفنان المحترم".

وتقام صلاة الجنازة على الفنان هشام سليم عصر اليوم الخميس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

الفنان هشام سليم من مواليد 1958، وهو نجل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، وبدأ مسيرته الفنية مبكرا بأدوار صغيرة.

وقدم هشام سليم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض العام الماضي واشرك في بطولته أحمد عز، وهند صبري.