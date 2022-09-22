هشام سليم يتحدث عن غدر الفن- تصريح قديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رغم أنه عرف طريقه للفن في سن مبكر، وشارك في أكثر من عمل فني، منها إمبراطورية ميم أمام "سيدة الشاشة العربية" فاتن حمامة، وفيلم عودة الابن الضال مع كبار نجوم الفن سهير المرشدي وشكري سرحان وهدى سلطان ومحمود المليجي، إلا أنه اختار دراسة مجال آخر خوفا من غدر الفن، هو النجم هشام سليم الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس 22 سبتمبر بعد صراع مع مرض السرطان.

في حوار قديم له مع برنامج حوار صريح جدا، قال هشام "دراسة سياحة وفنادق، إدارة فنادق، اشتغلت شوية في الفنادق وبعدين اتجهت للفن، الفن مش مضمون لكن التاني مضمون وعشان يبقى ليا خبرة في مجال معين، لو منفعتش في التمثيل، اشتغل في مجال تاني".

وعن الأسباب التي قد تجعل الفن غير مضمون، قال "ممكن تشتغلي النهاردة بكرة لأ، اسمك يبقى لامع النهاردة بكرة ميبقاش لأي سبب، حياة الفنان غير مضمونة نهائيا، بسبب حالته الصحية أحيانا، خروج شائعات تؤثر على مسيرة الفنان، حد جديد طلع منافس ليكي"

هشام سليم عانى في شهوره الأخيرة من الإصابة بمرض السرطان، ليرحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس ومن المقرر تشييع جنازته بعد صلاة ظهر اليوم.