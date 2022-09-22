وفاة الفنان هشام سليم بعد صراع مع السرطان عن عمر ناهز الـ64 عامًا

كتب امير فتحي في الخميس 22 سبتمبر 2022 12:54 مساءً - توفي الفنان المصري، هشام سليم، صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 62 عامًا، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، وفق ما نقلت عدد من وسائل الإعلام المصرية.

ونشر نقيب الفنانين المصريين، أشرف زكي، صورة الفنان الراحل هشام سليم على حسابه الموثق بمنصة “إنستجرام“، وكتب: “وداعا يا صديق العمر”.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن نقيب المهن التمثيلية قوله، إن سليم توفي عن عمر ناهز 62 عاما، مشيرا إلى أنه سيتم تشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

مشوار هشام سليم:

وتنوعت أدوار هشام سليم التمثيلية، وكان الظهور السينمائي الأول له في فيلم “إمبراطورية ميم” 1972، ثم شارك في فيلمي “أريد حلا” 1975، و”عودة الابن الضال” 1976، وغيرها الكثير

وبدأ هشام سليم مسيرته التلفزيونية أواخر ثمانينيات القرن العشرين وقدم مسلسلات “الراية البيضا”، “ليالى الحلمية”، “أرابيسك”، “هوانم جاردن سيتي”، “أماكن فى القلب”، “لقاء على الهواء”.

حياته الشخصية:

ولد هشام سليم في مدينة القاهرة عام 1958، والده هو اللاعب المشهور ولاحقاً الممثل صالح سليم وشقيقه هو خالد سليم زوج الفنانة يسرا.

وتخرج من معهد السياحة والفنادق في عام 1981، كما قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن، وبعد أن انتهى من الدراسة عاد مرة أخرى للتمثيل بعد انقطاع دام لسنوات.

أزمات في حياته:

في شهر أغسطس 2016 وقعت في منطقة الساحل الشمالي مشادات بين ابنتي الفنان الراحل هشام سليم وياسمين عبد العزيز، على إثر مطالبة الأخيرة الفتاتين بخفض صوت التلفاز، وهو ما أدى إلى وقوع الاشتباكات، وحررت “عبد العزيز” محضرًا ضدهن تتهمهن بالاعتداء عليها وضربها.

في السياق ذاته، رد الفنان هشام سليم على تحرير ياسمين عبد العزيز محضرًا ضد ابنتيه وشرح تفاصيل الواقعة، وبعد مرور نحو 5 أشهر، أعلن الفنان هشام سليم صدور حكم قضائي بحبس ابنته 3 أشهر في القضية، وقال سليم في تدوينة له على موقع التواصل “فيسبوك“، إن ابنته البالغة من العمر 17 عاماً صدر حكم ضدها بالحبس 3 أشهر.

وفي نفس العام 2016، تنازلت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن قضيتها ضد ابنة الفنانة هشام سليم، ونشرت عبد العزيز، صورة معها، وعلقت: “بعد اعتذار زين هشام والأستاذ هشام سليم قررت أن أتنازل عن القضية وعفا الله عما سلف”.

وحرصت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على نعي الفنان الراحل، حيث نشرت صورة لها منذ قليل عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وأرفقتها بالتعليق قائلة: ” البقاء لله ربنا يرحمة يارب

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