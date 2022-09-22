شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الأرتيست يحيى حفلاً موسيقيًا بمعهد الموسيقى العربية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان وعازف الإيقاع سعيد الارتيست وفرقتة الموسيقية اليوم الخميس حفلا موسيقيا بمعهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس والحفل ضمن برنامج حفلات دار الاوبرا للموسيقى والغناء تحت أشراف دكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا

ويقدم الارتيست خلال الحفل برنامجا متميزا لنماذج إبداعية مزجت التراث بالحداثة، وعبرت عن جزء من ملامح التراث مستخدمًا آلات الإيقاع والآلات الشعبية وعبر عن الفلكلور بروح العصر، حيث عزف عدد من أعماله الخاصة بأسلوبه المتميز والتى تفاعل معها جمهور الحفل منها "خربشة وروشنة، أمواج البحر، سلام إسكندرانى، إحنا الشباب، إيقاع من القلب، وغيرها

يذكر أن الفنان سعيد الارتيست حل ضيفا على برنامج نص تون الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365 ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله وخلال لقائه تحدث عن اهم المحطات الهامة فى مشواره الموسيقى ، كما أشار انه برىء من ان يكون السبب فى استقالة الفنان هانى شاكر من منصبة فى نقابة المهن الموسيقية ، وكشف ايضا عن ان حقه الى الان لم يحصل علية هو وزملائه عازفى الايقاع