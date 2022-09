شكرا لقرائتكم خبر عن إميلي كاري بطلة House Of The Dragon تدافع عن علاقتها بـ الأميرة راينيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الممثلة الشابة إميلي كاري بطلة مسلسل House Of The Dragon على الاتهامات التي وجهت لـ شخصيتها فى العمل، مع زميلتها وبطلة المسلسل ميلى ألكوك، التي تلعب شخصية الأميرة راينيرا.

يكشف مسلسل House Of The Dragon عن العلاقة المعقدة بين شخصيتها، الملكة أليسينت ، ورينيرا تارجارين (ميلي ألكوك)، خاصة بعد أن تزوجت المراهقة اليسنت من والد راينيرا الأرمل، الملك فيسيريس (بادي كونسيدين).



House Of The Dragon

في حوارها مع موقع Variety، قالت كاري:" أي تفسير لنشاط جنسي ما بين الشخصيات يرجع إلى تفسير المشاهدين، ولم يكن في إهتماتنا أن نذهب بالشخصيتان إلى هذا الحد، ألا أن المشاهدين هم من قاموا بذلك، ولذلك إذا كنت تريد أن تراهم أكثر من مجرد أصدقاء، فافعل ذلك، إذا لم تكن كذلك، فلا تفعل".

وأنهت كاري حديثها قائلة:" أنهن فتيات يبلغن من العمر 14 عامًا، ولا يعرفن الفرق بين الأفلاطونية والرومانسية، ولا يعرفن حتى ما تعنيه الكلمات، ناهيك عن ما تعنيه المشاعر".



House Of The Dragon

مسلسل House Of The Dragon بدأ طرحه يوم 21 أغسطس الماضى، ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات، تصل مدتها من 45 إلى 60 دقيقة، وأكثر في بعض الحلقات، ووصلت تكلفة إنتاج مسلسل House Of The Dragon إلى أكثر من 300 مليون دولار في المجمل.

وكان قد تم تصوير مسلسل House Of The Dragon في عدة دول حول العالم منهم البرتغال، وكرواتيا، وعدة مواقع في المملكة المتحدة، وعدة بلدان في أسبانيا، وبدأ العاملين على السلسة اختيار أبطال House Of The Dragon من يوليو من عام 2020، وحتى ويوليو من العام التالى 2021، واستغرق تصوير المسلسل الجديد المنتظر أقل من عام، حيث بدء ما بين أبريل من عام 2021، إلى فبراير من العام الجارى 2022.

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.