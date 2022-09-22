شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم: مبسوطة جدًا أن والدى ووالدتى فى أى مهرجان كبير أو صغير فكرينهم وبيكرموهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف الإعلامى رامى رضوان، زوجته النجمة دنيا سمير غانم، بعد انتهاء حفل مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى، وتغزل رامى فيها قائلا: "أجمل وأحلى واحدة فى المهرجان مش عشان مراتى".

وقالت دنيا: "المهرجان فى دورته الأولى شئ عظيم وبشكر النجم يحيى الفخرانى على مجهوده الفظيع انبسطت جدًا بتكريم والدى ووالدتى وأن الناس كلها فكراهم وفى أى مهرجان كبير أو صغير فكرينهم وبيكرموهم".

وعن أعمالها القادمة، قالت دنيا: "مركزة فى المسرح دلوقتى لأن أول مرة اشتغل مسرح والعرض هيبقى فى أكتوبر وفيه مجموعة حلوة من الفنانين فى المسرحية وبدور دلوقتى على ورق لرمضان وإن شاء الله هلاقى ورق حلو".

وأعلن مهرجان القاهرة للدراما برئاسة النجم يحيي الفخراني، عن جوائز الدورة الأولي من المهرجان ، فقد حصل علي جائزة أفضل تتر مسلسل وقدمها الفنان أحمد فهمي وحصل عليها مسلسل "مشوار" للنجم محمد رمضان، وحصل علي جائزة أفضل موسيقي تصويريه والذي قدمها الفنان محمد الشرنوبي، "خالد القمار عن مسلسل فاتن أمل حربي، أما جائزة أفضل ديكور والتي قدمتها الفنانة تارا عماد حصل عليها المهندس "أحمد عباس" عن مسلسل جزيرة غمام.

وأعلن جائزة أفضل تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور وحصل عليها إسلام عبد السميع عن مسلسل "جزيرة غمام"، وحصل علي جائزة أفضل مؤلف والذي قدمها الفنان سيد رجب، الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كامل عن مسلسل "جزيرة غمام"، أما جائزة أفضل مخرج والذي قدمها المخرج خيري بشارة حصل عليها المخرجة كاملة أبو ذكري عن مسلسل "بطلوع الروح".

حصلت علي جائزة أفضل ممثلة صاعدة بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولي، والتي قدمها كلا من أمنية خليل وأمير المصري، الفنانة رحمة أحمد عن مسلسل الكبير أوي، أما جائزة أفضل ممثل صاعد والذي قدمها خالد أنور ومايان السيد، وحصل عليها نور النبوي، وحصلت علي جائزة أفضل ممثلة دور ثاني والذي قدمها كارولين عزمي وأحمد داش، وحصلت عليها الفنانة ندي موسي عن دورها في المشوار.

أما جائزة أفضل ممثل دور ثاني وقدمها الفنانة ياسمين رئيس وحصل عليها الفنان رياض الخولي عن دوره في جزيرة همام ، وحصل علي جائزة أفضل مسلسل كوميدي والذي قدمها الفنان شيكو، "راجعين ياهوي" وجائزة أفضل ممثله والذي قدمها الفنان أحمد السقا، وحصلت عليها الفنانة منه شلبي عن مسلسل بطلوع الروح ، وجائزة أفضل ممثل والتي قدمتها الفنانة داليا البحيري وحصل عليها الفنان أحمد أمين.

وحصل علي جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني والذي قدمه رئيس المهرجان النجم يحيي الفخراني، والذي أعتبر أن هذه الجائزة أهم جائزة لأنه عمل جماعي، وحصل علي الجائزة مسلسل "جزيرة غمام".