شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الإبداع الفنى فى 2022.. الفائزون بجوائز مهرجان القاهرة للدراما (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة للدراما برئاسة النجم يحيى الفخراني عن جوائز الدورة الأولى من المهرجان، فقد حصل على جائزة أفضل تتر مسلسل، وقدمها الفنان أحمد فهمي، وحصل عليها مسلسل "المشوار" للنجم محمد رمضان، وحصل على جائزة أفضل موسيقى تصويرية والذي قدمها الفنان محمد الشرنوبي، خالد القمار عن مسلسل فاتن أمل حربي، أما جائزة أفضل ديكور والتى قدمتها الفنانة تارا عماد حصل عليها المهندس أحمد عباس عن مسلسل جزيرة غمام.

وأعلن جائزة أفضل تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور وحصل عليها إسلام عبد السميع عن مسلسل "جزيرة غمام"، وحصل على جائزة أفضل مؤلف والذي قدمها الفنان سيد رجب، الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كامل عن مسلسل "جزيرة غمام"، أما جائزة أفضل مخرج والذي قدمها المخرج خيري بشارة حصل عليها المخرجة كاملة أبو ذكرى عن مسلسل "بطلوع الروح".

وفى ما يلى الفائزين بجوائز مهرجان القاهرة للدراما:

الفائزون بجوائز مهرجان القاهرة للدراما أفضل تتر مسلسل المشوار أفضل موسيقى تصويرية خالد الكمار "فاتن أمل حربى" أفضل ديكور أحمد عباس "جزيرة غمام" أفضل تصوير إسلام عبد السميع "جزيرة غمام" أفضل مؤلف عبد الرحيم كمال "جزيرة غمام" أفضل مخرج كاملة أبو ذكرى "بطلوع الروح" أفضل ممثلة صاعدة رحمة أحمد "الكبير أوى" أفضل ممثل صاعد نور النبوى "راجعين يا هوى" أفضل ممثلة دور ثانٍ ندى موسى "المشوار" أفضل ممثل دور ثانٍ رياض الخولى "جزيرة غمام" أفضل مسلسل كوميدى راجعين يا هوى أفضل ممثلة منة شلبى "بطلوع الروح" أفضل ممثل أحمد أمين "جزيرة غمام" أفضل مسلسل جزيرة غمام

ويمنح المهرجان فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان حصرياً على شاشة قناة DMC، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامى.