وفاة الفنان هشام سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إن الفنان الكبير هشام سليم رحل عن عالمنا منذ قليل.

وكشف "مكرم" في تصريح لمصراوي إن صلاة الجنازة على الفنان الراحل ستقام عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

الفنان هشام سليم من مواليد 1958، وهو نجل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، وبدأ مسيرته الفنية مبكرا بأدوار صغيرة.

وقدم هشام سليم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض العام الماضي واشرك في بطولته أحمد عز، وهند صبري.