نادية الجندي: "أفلامي كان فيها أكشن وعنف وكانت بترهقني جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أقيمت أمس فعاليات مهرجان القاهرة للدراما، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، وسط حضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وقالت الفنانة نادية الجندي: " أفلامي كتصوير وكحياة وكمعاناة دي كانت عملية صعبة أوي، أفلامي كانت صعبة جدا، كلها أكشن، فيها عنف وسياسية وكانت بترهقني جدا، ومشاعر ودراما قوية، وتحضير وقلق، والحفاظ على المستوى، حكاية صعبة جدا، قلق ليل ونهار".

وتابعت: "بالنسبة لمسلسل سكر زيادة، حسيت إني أنا عايزة أعمل حاجة مختلفة، خصوصا إني علمت كوميدي في خمسة باب، وبونو بونو، لكن ده كان كوميديا اجتماعية كل حلقة فيها رسالة، حسيت أنه مختلف، معايا مدام نبيلة ومدام سميحة، وصادق الصباح المنتج مبخلش على العمل بأي حاجة".

وأضافت: "مهرجان القاهرة للدراما، خطوة جميلة جدا، هتدي فرصة للتنافس على أعمال جيدة وهادفة، وهتثري الدراما والحالة الفنية في مصر، خطوة إيجابية جدا، كان لازم يكون فيه مهرجان للدراما، وفيه تنظيم كبير قوي".

وحرص عدد من الفنانين على الحضور، من بينهم، الفنان رياض الخولي، وعمرو رمزي، والموسيقار عادل حقي، بالإضافة إلى الفنان جمال عبد الناصر، والإعلامي رامي رضوان، وأمير المصري، وعبد الله مشرف، ومحمد سليمان، وعبد العزيز مخيون، والفنانة فادية عبد الغني، صابرين، وفكري صادق، ونجله مراد فكري صادق، أحمد صيام، صبري فواز، مها نصار وزوجها المخرج حسين المنباوي، هيثم سعيد وزوجته، إيهاب فهمي وزوجته، سميرة عبد العزيز، وسميحة أيوب.

يذكر أن "مهرجان القاهرة للدراما" يُقام برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني، الرئيس التنفيذي للمهرجان، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية.

وأعرب الدكتور يحيى الفخراني الرئيس التنفيذي للمهرجان، في بيان صحفي عن سعادته بإقامة هذا الحدث الضخم، الذي يهدف إلى إثراء المجال الفني، خاصة الإنتاج الدرامي، ويسعى إلى تشجيع كافة المواهب المتميزة بما يخدم الصناعة ككل، تحت إشراف نخبة من النقاد المتخصصين في كافة المجالات المرتبطة بصناعة الدراما، وتكريم الفنانين المتميزين، والاحتفاء بالمواهب التي استطاعت إثبات نفسها على الشاشة، ونالت إعجاب الجمهور.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما في مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السيناريست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.