هنا شيحة: "مهرجان القاهرة للدراما خطوة مهمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أقيمت أمس فعاليات مهرجان القاهرة للدراما، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، وسط حضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وقالت الفنانة هنا شيحة: "كنت مبسوطة جدا بمسلسل راجعين يا هوى، الرواية حلوة أوي، محمد سليمان عبد المالك عامل كتابة حلوة، والمخرج محمد سلامة والفنان خالد النبوي، ومبسوطة أني اشتغلت معاه، ومن أحب الأدوار اللي أنا عملتها، وناقشنا فكرة التعلق بالحالة اللي جوا الدماغ أكتر من الشخص نفسه، ومبسوطة برد فعل الناس وصدى المسلسل الجميل".

وتابعت: "مهرجان القاهرة للدراما خطوة مهمة جدا، وكان لازم يكون في مهرجان للدراما، لأن الدراما من أكتر الحاجات اللي الناس بتابعها وبتدخل بيوت كتيرة جدا، والدراما غير السينما، لأن اللي بتناقش في كذا حلقة غير اللي بيتناقش في ساعة ونص، ومهم جدا يكون في مهرجان للدراما في مصر ومبروك للي هيتكرموا انهارده، وببارك للناس مقدما".

وحرص عدد من الفنانين على الحضور، من بينهم، الفنان رياض الخولي، وعمرو رمزي، والموسيقار عادل حقي، بالإضافة إلى الفنان جمال عبد الناصر، والإعلامي رامي رضوان، وأمير المصري، وعبد الله مشرف، ومحمد سليمان، وعبد العزيز مخيون، والفنانة فادية عبد الغني، صابرين، وفكري صادق، ونجله مراد فكري صادق، أحمد صيام، صبري فواز، مها نصار وزوجها المخرج حسين المنباوي، هيثم سعيد وزوجته، إيهاب فهمي وزوجته، سميرة عبد العزيز، وسميحة أيوب.

يذكر أن "مهرجان القاهرة للدراما" يُقام برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني، الرئيس التنفيذي للمهرجان، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية.

وأعرب الدكتور يحيى الفخراني الرئيس التنفيذي للمهرجان، في بيان صحفي عن سعادته بإقامة هذا الحدث الضخم، الذي يهدف إلى إثراء المجال الفني، خاصة الإنتاج الدرامي، ويسعى إلى تشجيع كافة المواهب المتميزة بما يخدم الصناعة ككل، تحت إشراف نخبة من النقاد المتخصصين في كافة المجالات المرتبطة بصناعة الدراما، وتكريم الفنانين المتميزين، والاحتفاء بالمواهب التي استطاعت إثبات نفسها على الشاشة، ونالت إعجاب الجمهور.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما في مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السيناريست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.