شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد فنى: مهرجان الدراما الأول مهم للغاية ويقلل من ضغط الاستفتاءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رامى المتولى الناقد الفني، إن مهرجان الدراما الأول يمثل أهمية كبيرة للغاية خاصة أن مهرجان الإذاعة والتليفزيون الذى كان يتم تنظيمه خلال السنوات الماضية لم يعد يتم تنظيمه الآن، وهو ما يشكل أهمية لمهرجان الدراما.

وأضاف الناقد الفني، خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن مصر لديها ريادة في العدد وريادة فنية ونجوم، وأن يكون هناك مهرجان مهتم بالدراما يشكل أهمية كبيرة.

وأوضح الناقد الفني، أن عدم وجود مهرجان رسمي على العموم يفتح باب لاستفتاءات قد لا تكون جيدة وتصبح تجارية، مشيرا إلى أن يكون هناك مهرجان محايد أمر مهم للغاية يقلل من ضغط الاستفتاءات ، كما أن لجنة التحكيم متوازنة تضم نجوم على رأسهم الفنان يحيى الفخرانى .