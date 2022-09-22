شكرا لقرائتكم خبر عن منال سلامة فى افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: سعيدة بنقابتنا.. ودراما زمان تختلف عن الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة منال سلامة خلال استضافتها مع الإعلامية سالي شاهين على هامش افتتاح الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما: "سعيدة بأن نقابة المهن التمثيلية تقدم مهرجانا للدراما ومسئولة عنه، وأبارك للدكتور أشرف زكي وأحييه على هذا التنظيم، ومن زمن الدراما كانت بتناقش الواقع وكان المؤلف له الحرية في الكتابة وكان المخرج هو الذي يختار من يصلح لهذه الأدوار، وكانت البطولة بطولة جماعية حاليا في بعض الأحيان يكتب العمل لنجم وهذا أمر صعب".

وعن ابنتها أميرة أديب وعملها في الفن قالت: "نصحتها ألا تدخل المهنة لأن المهنة تسرق العمر، فنحن لم نعش حياتنا مثل باقي الناس العادية، وفجأة أولادنا كبروا فهى مهنة شاقة ونبذل فيها مجهودا كبيرا".

ويمنح المهرجان فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان حصرياً على شاشة قناة DMC، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامى.

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