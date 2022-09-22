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شكرا لقرائتكم خبر عن منال سلامة فى افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: سعيدة بنقابتنا.. ودراما زمان تختلف عن الآن والان مع تفاصيل الخبر
وعن ابنتها أميرة أديب وعملها في الفن قالت: "نصحتها ألا تدخل المهنة لأن المهنة تسرق العمر، فنحن لم نعش حياتنا مثل باقي الناس العادية، وفجأة أولادنا كبروا فهى مهنة شاقة ونبذل فيها مجهودا كبيرا".
ويمنح المهرجان فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.
وتتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.
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