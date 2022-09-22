شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر ينتهي من أغنية جديدة لتعويض فترة غيابه عن الساحة الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان هيثم شاكر حالة انتعاشة فنية ليعوض فترة الابتعاد الفني التى كانت تفرضها عليه ظروف السوق الغنائى فى الوطن العربى وظروف مرضة الاخير، إذ انتهى المطرب منذ أيام من تسجيل أحدث أغانيه التي سوف يطرحها قريبا بعد تصويرها بطريقة الفيديو كليب، والأغنية يتعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف والملحن زعيم والموزع وسام عبد المنعم.

يذكر أن المطرب هيثم شاكر كشف مؤخرا كواليس جديدة عن حياته، خلال استضافته برنامج "معكم منى الشاذلى"، حيث قال عن لحظة بكائه خلال إحيائه حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية: "عشت هناك لغاية إعدادى.. وهناك حلمت أكون مطرب.. وأول مرة أقدم حفلة فى جدة.. وحاولت أتحكم فى مشاعرى لكن ما قدرتش".

وعن إصابته بالسرطان قال: "حسيت إنى حياتى انتهت.. ونصحنى الطبيب النفسى بالاستمتاع بما تبقى لى من الحياة، لكن مع الوقت بدأت أتشبث بالحياة".

وعن إصراره على إخفاء أخبار مرضه قال: "مش بحب أصعب على حد ولا أشيل حد همى.. وخبيت عن والدتى أقرب شخص ليا وتُوفيت دون أن تعلم أمر إصابتى.. ما كنتش هتستحمل وموتها كسرنى".

وأضاف: "سافرت فى رحلة علاجية بالخارج كنت بجهز ألبوم أحلى قرار.. وكنت بنزل مصر أسجل وأرجع للعلاج.. وقربت من ربنا أكتر حتى ومنَّ عليا بالشفاء".

وعن بداياته الفنية قال: "واحد صاحبى قال لى إن شركة إنتاج بتعمل شريط كوكتيل لأصوات جديدة كلمت المنتج قال لى كلمنى بعد شهر".

وأضاف: "كلمته تانى قال لى تعالى بكرة رحت غنيت ومشيت وأنا عند الأسانسير قال لى شركائى عايزين يسمعوك، وساعتها قالولى مبروك أنت معانا وعملت فى الشريط أغنية (أحلف بالله) من توزيع حميد الشاعرى".