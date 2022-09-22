شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد النقلى فى افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: متفائل بالشركة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد النقلي، أثناء استضافته مع الإعلامية شيرين عفت بافتتاح مهرجان القاهرة للدراما: "كنا منتظرين مثل هذه المهرجانات منذ زمن، وفى رأيى أن أي عمل فني وراؤه مجموعة كبيرة من الفنانين والمخرجين وغيرهم يقيمه الجمهور وليست اللجان، فالجمهور هو الترموميتر الحقيقي، ولكن التكريم من الزملاء هو شيء عظيم، خاصة تكريم من خدموا الدراما وأن يكون هذا التكريم وهم على قيد الحياة وليس بعد أن يرحلوا".

وتابع النقلي: "كانت المسلسلات قبل ذلك عبارة عن 13 حلقة بسبب الدورة التليفزيونية ولكن فى رأي كثرة المنصات والأعمال الإنتاجية تزيد فرص العمل وتزيد الإنتاج والأعمال الجيدة، وهذه الزيادة شيء رائع لنا جميعا، خصوصا أنها تحت راية المتحدة تلك الشركة التى أتفاءل بها جدا".

ويمنح المهرجان فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان حصرياً على شاشة قناة DMC، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامى.