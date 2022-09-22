شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين بافتتاح مهرجان القاهرة للدراما: مصر رائدة الصناعة بالوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة إلهام شاهين خلال لقائها الإعلامية شيرين عفت بافتتاح مهرجان القاهرة للدراما: "إن الدراما المصرية رائدة في الوطن العربي، وأتمني أن تظل في المقدمة، وقدمت في رمضان الماضي (بطلوع الروح)، وكان دورا صعبا وغريبا، ولم يخطر على بالي في يوم من الأيام أن أقدم هذا الدور".

وكشفت الفنانة إلهام شاهين عن مسلسلها الجديد مع الكاتب إبراهيم عيسى ومن إخراج عادل لبيب، وقالت مازحة: "شوف بقى إلهام شاهين مع إبراهيم عيسي هيعملوا إيه، ووعدت الجمهور أنه سيكون عملا مختلفا".

ويمنح المهرجان فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان حصرياً على شاشة قناة DMC، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامى.

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