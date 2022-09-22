إلهام شاهين: "هفاجئكم السنة دي بعمل مع إبراهيم عيسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

قالت الفنانة إلهام شاهين في لقاء مع قناة (دي إم سي ) على هامش مهرجان القاهرة للدراما، إنها ستتعاون هذا العام مع الكاتب إبراهيم عيسى.

وأضافت الفنانة إلهام شاهين: "مبروك علينا مهرجان الدراما، سعيدة بيه جدا، الدراما المصرية صاحبة الريادة في المنطقة العربية كلها، ويارب تظل بنفس قوتها وأكتر، في رمضان قدمت بطلوع الروح، وكان مفاجأة للناس، إلهام شاهين اللي هي ضد التطرف تطلع زعيمة داعش النسائية، وكان دور صعب وغريب، وبشكر كاملة أبو ذكرى مخرجة العمل، مكانش يخطر على بالي إني أعمل دور زي ده".

وتابعت: "الهجوم اللي عليا ده دليل على تأثير العمل، وكانوا خايفين من العمل من قبل ما يشوفوه، من أول ما نزلت الأفيشات، هما خايفين إن إحنا نفضح أفكارهم وتصرفاتهم الإرهابية، وأنا قاصدة أني أكشفهم وأفضح أفكارهم أمام العالم، وأعتقد المسلسل فضح تماما كل التصرفات اللي هي بعيدة كل البعد عن الإنسانية وعن أي دين".

وأضافت: "هفاجئكم السنة دي مفاجأة أخرى، كتابة إبراهيم عيسى، ومع عادل أديب المخرج وإن شاء الله تكون مفاجأة كويسة".

يذكر أن "مهرجان القاهرة للدراما" يُقام برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني، الرئيس التنفيذي للمهرجان، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية.

وأعرب الدكتور يحيى الفخراني الرئيس التنفيذي للمهرجان، في بيان صحفي عن سعادته بإقامة هذا الحدث الضخم، الذي يهدف إلى إثراء المجال الفني، خاصة الإنتاج الدرامي، ويسعى إلى تشجيع كافة المواهب المتميزة بما يخدم الصناعة ككل، تحت إشراف نخبة من النقاد المتخصصين في كافة المجالات المرتبطة بصناعة الدراما، وتكريم الفنانين المتميزين، والاحتفاء بالمواهب التي استطاعت إثبات نفسها على الشاشة، ونالت إعجاب الجمهور.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما في مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السيناريست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.