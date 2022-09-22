محمد النقلي: "لازم نفكر في تكريم أصحاب التاريخ الكبير في الدراما المصرية وهم على قيد الحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

قال المخرج محمد النقلي أثناء استضافته على شاشة (دي إم سي) على هامش فعاليات مهرجان القاهرة للدراما، إنه كان ينتظر مثل هذا الحدث.

وتابع النقلي: "كنا منتظرين الحاجات دي من زمان، أنا من رأيي الشخصي من زمان، أن أي عمل وراه مجموعة كبيرة من الفنيين والكتاب والجمهور اللي هو بيدي طعم للعمل، مش ممكن نقول على عمل فني حصل فيه مجهود كبير جدا أنه وحش، لكن نقيمه، نقول عيوبه ومميزاته، التكريم من زميل لزميل ده جميل، ولازم نفكر في الناس اللي خدمت الدراما وعملت تاريخ كبير، ونكرم الناس دي وهم على قيد الحياة".

وتابع: "زمان كان فيه دورة رمضانية، وزمان المسلسلات كانت 13 حلقة، عشان الدورة التلفزيونية كانت 13 يوم، وأنا بقول زيادة المنصات والأعمال بتزيد الإنتاج وفرص العمل والأعمال الجيدة، لازم نفكر أن الزيادة هتبقى حلوة جدا جدا، لينا كلنا، وخصوصا إنها بتبقى تحت راية المتحدة لأنها بتبص للحاجات دي، فرص العمل والناس اللي لهم تاريخ وإحنا كنا منتظرينهم من زمان".

وحرص عدد من الفنانين على الحضور، من بينهم، الفنان رياض الخولي، وعمرو رمزي، والموسيقار عادل حقي، بالإضافة إلى الفنان جمال عبد الناصر، والإعلامي رامي رضوان، وأمير المصري، وعبد الله مشرف، ومحمد سليمان، وعبد العزيز مخيون، والفنانة فادية عبد الغني، صابرين، وفكري صادق، ونجله مراد فكري صادق، أحمد صيام، صبري فواز، مها نصار وزوجها المخرج حسين المنباوي، هيثم سعيد وزوجته، إيهاب فهمي وزوجته، سميرة عبد العزيز، وسميحة أيوب.

يذكر أن "مهرجان القاهرة للدراما" يُقام برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني، الرئيس التنفيذي للمهرجان، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية.

وأعرب الدكتور يحيى الفخراني الرئيس التنفيذي للمهرجان، في بيان صحفي عن سعادته بإقامة هذا الحدث الضخم، الذي يهدف إلى إثراء المجال الفني، خاصة الإنتاج الدرامي، ويسعى إلى تشجيع كافة المواهب المتميزة بما يخدم الصناعة ككل، تحت إشراف نخبة من النقاد المتخصصين في كافة المجالات المرتبطة بصناعة الدراما، وتكريم الفنانين المتميزين، والاحتفاء بالمواهب التي استطاعت إثبات نفسها على الشاشة، ونالت إعجاب الجمهور.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما في مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السيناريست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.